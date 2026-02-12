Edited By Archna Sethi,Updated: 12 Feb, 2026 07:39 PM
रिश्वत लेता नायब कोर्ट रंगे हाथों काबू
चंडीगढ़, 12 फरवरी:(अर्चना सेठी) पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार विरुद्ध चल रही मुहिम दौरान पंजाब होम गार्ड ( पीएचजी) के पी. सी. नायब कोर्ट शरनदीप सिंह, जो कि थाना श्री मुक्तसर साहब के साथ सम्बन्धित है, को 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है।
आज यहां जानकारी देते राज विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी वक्ता ने कहा कि उक्त दोषी को श्री मुक्तसर साहिब के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई शिकायत के आधार पर गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने दोष लगाया है कि दोषी शरनदीप सिंह ने अदालती केस में उसकी मदद करने के बदले 4000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। इस सम्बन्धित दोषी ने अलग- अलग मौकों पर उसकी ज़मानत रद्द हो गई है या नहीं, बारे जानकारी देने के लिए रिश्वत की मांग की थी।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर प्राथमिक जांच के बाद, विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने एक जाल बिछाया जिस दौरान दोषी को दो सरकारी गवाहों की हाज़री में शिकायतकर्ता से 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया गया।