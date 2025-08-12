DGCA: विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो को दिया नोटिस, 1700 पायलटों के प्रशिक्षण में गड़बड़ी का आरोप

Edited By Shubham Anand,Updated: 12 Aug, 2025 07:37 PM
नेशनल डेस्क: विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एयरलाइन के लगभग 1,700 पायलटों के प्रशिक्षण में कथित चूक के मामले में जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार, डीजीसीए को जांच के दौरान यह पता चला कि पायलटों को जिन सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण दिया गया, वे निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाणित नहीं थे।
जानकारी के मुताबिक, यह नोटिस डीजीसीए द्वारा पिछले महीने इंडिगो से प्राप्त दस्तावेजों और उनके जवाबों की समीक्षा के बाद जारी किया गया। नियामक ने पाया कि इन पायलटों को 'सी' श्रेणी के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों जैसे कालीकट, लेह और काठमांडू के लिए ऐसे सिम्युलेटर पर प्रशिक्षित किया गया, जो इन जटिल हवाई अड्डों के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते।
विशेषज्ञों के अनुसार, कालीकट हवाई अड्डे पर टेबल टॉप रनवे होने के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। वहीं, लेह और काठमांडू जैसे हवाई अड्डे भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, जहां प्रशिक्षण का स्तर उच्चतम मानकों के अनुसार होना आवश्यक है।
इंडिगो ने नोटिस की पुष्टि की
इंडिगो एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "हमें हमारे कुछ पायलटों के सिम्युलेटर प्रशिक्षण से संबंधित डीजीसीए का कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। हम इसकी गहन समीक्षा कर रहे हैं और नियामक को निर्धारित समयसीमा में उचित उत्तर देंगे।" प्रवक्ता ने आगे कहा कि "इंडिगो अपने संचालन में सुरक्षा और अनुपालन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"