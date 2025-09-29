Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | पूरे एशिया कप में नहीं खेला कोई मैच, फाइनल में चौके से दिलाई जीत; जानें कौन है यह खिलाड़ी

पूरे एशिया कप में नहीं खेला कोई मैच, फाइनल में चौके से दिलाई जीत; जानें कौन है यह खिलाड़ी

Edited By Updated: 29 Sep, 2025 04:01 AM

did not play any match in the entire asia cup won the final with a four

एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।

नेशनल डेस्कः एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।

इस ऐतिहासिक जीत का विनिंग शॉट भारतीय टीम के पावर हिटर रिंकू सिंह के बल्ले से आया। रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में एक ही गेंद खेली और उसी गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़कर उसे क्रिकेटप्रेमियों की जिंदगी भर की अमिट यादों में शामिल कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल टूर्नामेंट में रिंकू का पहला मैच था। उन्होंने हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में चौथी गेंद खेली जो टूर्नामेंट में उनकी पहली गेंद थी और मिडआन पर चौका जड़कर भारत को नौवीं बार एशिया कप खिताब दिलाया। 

रिंकू ने रोमांचक फाइनल जीतने के बाद कहा ,‘‘ और कुछ मायने नहीं रखता। एक गेंद मायने रखती है। वही चाहिए थी जिस पर मैने चौका लगाया। सभी को पता है कि मैं फिनिशर हूं। टीम जीत गई और मैं बहुत खुश हूं।'' 

रोमांटिक वीडियो कॉल

विनिंग शॉट के बाद रिंकू सिंह ने अपनी खुशी अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ साझा की। रिंकू ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की, और इस खास पल की फोटो प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। फैंस इस रोमांटिक वीडियो कॉल और रिंकू की जीत की कहानी दोनों पर खूब कमेंट कर रहे हैं।

PunjabKesari
फाइनल में रिंकू का महत्व

रिंकू सिंह ने मैदान पर सिर्फ एक ही बॉल खेली, लेकिन उसी पर चौका लगाकर भारत को खिताब दिलाया। भारत के लिए यह चौका सिर्फ रन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत की निशानी बन गया। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स दोनों ही इस पावर हिटर के धैर्य और समय का इंतजार करने की रणनीति की तारीफ कर रहे हैं।

भारतीय टीम का जश्न

फाइनल के बाद टीम इंडिया ने जीत का जश्न मनाया। भले ही कुछ खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत अवॉर्ड लिए, लेकिन रिंकू की इस चौके वाली पारी को पूरे क्रिकेट जगत ने ‘चैंपियन मोमेंट’ कहा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!