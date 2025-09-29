पूरे एशिया कप में नहीं खेला कोई मैच, फाइनल में चौके से दिलाई जीत; जानें कौन है यह खिलाड़ी

एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।

नेशनल डेस्कः एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।

इस ऐतिहासिक जीत का विनिंग शॉट भारतीय टीम के पावर हिटर रिंकू सिंह के बल्ले से आया। रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में एक ही गेंद खेली और उसी गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़कर उसे क्रिकेटप्रेमियों की जिंदगी भर की अमिट यादों में शामिल कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल टूर्नामेंट में रिंकू का पहला मैच था। उन्होंने हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में चौथी गेंद खेली जो टूर्नामेंट में उनकी पहली गेंद थी और मिडआन पर चौका जड़कर भारत को नौवीं बार एशिया कप खिताब दिलाया।

रिंकू ने रोमांचक फाइनल जीतने के बाद कहा ,‘‘ और कुछ मायने नहीं रखता। एक गेंद मायने रखती है। वही चाहिए थी जिस पर मैने चौका लगाया। सभी को पता है कि मैं फिनिशर हूं। टीम जीत गई और मैं बहुत खुश हूं।''

रोमांटिक वीडियो कॉल

विनिंग शॉट के बाद रिंकू सिंह ने अपनी खुशी अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ साझा की। रिंकू ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की, और इस खास पल की फोटो प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। फैंस इस रोमांटिक वीडियो कॉल और रिंकू की जीत की कहानी दोनों पर खूब कमेंट कर रहे हैं।



फाइनल में रिंकू का महत्व

रिंकू सिंह ने मैदान पर सिर्फ एक ही बॉल खेली, लेकिन उसी पर चौका लगाकर भारत को खिताब दिलाया। भारत के लिए यह चौका सिर्फ रन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत की निशानी बन गया। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स दोनों ही इस पावर हिटर के धैर्य और समय का इंतजार करने की रणनीति की तारीफ कर रहे हैं।

भारतीय टीम का जश्न

फाइनल के बाद टीम इंडिया ने जीत का जश्न मनाया। भले ही कुछ खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत अवॉर्ड लिए, लेकिन रिंकू की इस चौके वाली पारी को पूरे क्रिकेट जगत ने ‘चैंपियन मोमेंट’ कहा।