नई दिल्लीः कोरोना महामारी के सटीक इलाज के लिए इक्वाइन बायोटेक ने बड़ी पहल की है। इस पहल के अंतर्गत इस स्टार्टअप ने स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट का निर्माण किया है। इस किट के माध्यम से इलाज बहुत ही किफायती होने वाला है। इस किट का नाम ‘GlobalTM’ डायग्नोस्टिक किट है।

It has been approved for use in authorised COVID-19 diagnostic labs by the Indian Council of Medical Research (ICMR). The test takes about 1.5 hours to confirm the presence of SARS-CoV-2 in patient samples: Indian Institute of Science https://t.co/87GbckzJGj