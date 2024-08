Watch Video: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली का वायरल हुआ चौंकाने वाला Video...लोगों से सहारा मांगते आए नज़र

नेशनल डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली वर्तमान में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक हालिया वीडियो में देखा गया है। फुटेज में कांबली को संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, जिससे प्रशंसकों और क्रिकेट समुदाय के बीच चिंता बढ़ गई है। हम इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं।

बता दें कि विनोद कांबली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त रहे हैं। विनोद कांबली ने 17 टेस्ट मैचों के अलावा 104 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह भारत के लिए 1993 से 2000 तक खेले। बहरहाल, सोशल मीडिया पर विनोद कांबली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वहअपने पैरो पर ठीक से चल नहीं पा रहे।

It's really sad what ALCOHOL can do to you. This is former Indian cricketer Vinod Kambli’s state as he's escorted off his two wheeler by onlookers to safety. 🥃☠️❌ pic.twitter.com/ibBUlDOT3k — PRASHANT KESHWAIN 🏏 (@pkeshwain) August 5, 2024