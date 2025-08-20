बार-बार मुंह से बदबू आना हो सकता है इस गंभीर बीमारी का संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Edited By Harman Kaur,Updated: 20 Aug, 2025 01:04 PM
नेशनल डेस्क: मुंह से बार-बार बदबू आना एक आम समस्या लग सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, यह शरीर में छिपी गंभीर बीमारियों का इशारा भी हो सकता है। इस स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में हैलिटोसिस (Halitosis) कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, दुनिया का हर चौथा व्यक्ति हैलिटोसिस से परेशान है। सांसों की बदबू हमारे शरीर की आंतरिक सेहत की स्थिति को दर्शा सकती है।
मुंह से बदबू आने के 7 प्रमुख कारण:-
तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ – प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन भी दुर्गंध का कारण बन सकते हैं।
खराब ओरल हाइजीन – नियमित ब्रश और जीभ की सफाई न करने से बैक्टीरिया पनपते हैं और बदबू पैदा होती है।
गले व नाक के संक्रमण – थ्रोट, नाक या फेफड़ों के संक्रमण से भी सांसों में बदबू आ सकती है।
ड्राई माउथ – मुंह में लार की कमी से भी बदबू आने लगती है।
मसूड़ों की सूजन या संक्रमण – मसूड़ों की समस्याएं भी सांसों में दुर्गंध ला सकती हैं।
टॉन्सिल स्टोन – टॉन्सिल में जमा मलबा भी बदबू का एक आम कारण है।
एसिड रिफ्लक्स (GERD) – हाइपरएसिडिटी से पेट की गैस मुंह तक पहुंच सकती है, जिससे बदबू आती है। साथ ही, धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सेवन भी इस समस्या को और गंभीर बना सकता है।
बचाव और समाधान:-
- पानी भरपूर मात्रा में पिएं ताकि मुंह सूखा न रहे।
- दिन में दो बार ब्रश करें और फ्लॉस का उपयोग करें।
- जीभ की सफाई को न भूलें और एल्कोहल-फ्री माउथवॉश का इस्तेमाल करें।
- च्यूइंगम सीमित मात्रा में चबाएं, इससे लार बनती है।
- नियमित डेंटल चेकअप कराते रहें।
- घरेलू उपायों में सौंफ, दही, पाइनएप्पल का सेवन फायदेमंद हो सकता है।
जरूरी चेतावनी
यदि इन सभी उपायों के बावजूद मुंह से बदबू बनी रहती है, तो यह लिवर, किडनी या डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत सलाह लें।