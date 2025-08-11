Main Menu

FSSAI ने 3 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को दिया खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण, 405 हब को मिली प्रमाणिकता

Edited By Shubham Anand,Updated: 11 Aug, 2025 05:21 PM

नेशनल डेस्क: देश में सुरक्षित और स्वच्छ खानपान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अब तक 3 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।

प्रतापराव जाधव ने बताया कि 2017 में शुरू किए गए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के तहत ‘स्ट्रीट फूड वेंडिंग’ नामक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसके माध्यम से स्ट्रीट फूड व्यवसाय से जुड़े संचालकों और कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा और मानकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। एफएसएसएआई निरीक्षण, जागरूकता अभियान और कड़े प्रवर्तन के जरिए स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नियमित रूप से निगरानी, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों के रैंडम सैंपल की जांच की जाती है। यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित व्यवसाय संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके साथ ही, एफएसएसएआई ईट राइट इंडिया आंदोलन के तहत ‘ईट राइट स्ट्रीट फूड हब’ प्रमाणन कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट फूड में स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। अब तक देशभर में 405 ईट राइट स्ट्रीट फूड हब प्रमाणित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में मौके पर खाद्य परीक्षण और सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए एफएसएसएआई ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। वर्तमान में देश के 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 305 मोबाइल लैब तैनात की जा चुकी हैं, जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

