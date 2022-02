थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने मंगलवार को ‘रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज'' के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल-मुतैर से द्विपक्षीय रक्षा एवं सैन्य संबंधों को प्रगाढ़ करने को लेकर वार्ता की। लेफ्टिनेंट जनरल अल मुतैर को वार्ता से पहले ‘साउथ ब्लॉक'' मैदान में ‘गार्ड ऑफ ऑनर'' दिया गया।

