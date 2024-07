'फ्लाइट में मेरे साथ छेड़छाड़ की'...जिंदल ग्रुप के CEO पर युवती का आरोप, चेयरमैन ने किया कार्रवाई करने का वादा

नेशनल डेस्क: कोलकाता की एक 28 वर्षीय युवती ने जिंदल ग्रुप के CEO पर गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कोलकाता से अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट में सवार होने के दौरान उसे यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। साथ ही युवती ने जिंदल स्टील के चेयरमैन और सांसद नवीन जिंदल से कार्रवाई करने की अपील की। वहीं, अब जिंदल ग्रुप के चेयरमैन ने X पर एक पोस्ट करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है।



Dear Ananya, thank you for reaching out and speaking up! It takes a lot of courage to do what you did and I want you to know that we have a zero tolerance policy for such matters. I have asked the team to immediately investigate the matter and thereafter strictest and necessary… — Naveen Jindal (@MPNaveenJindal) July 19, 2024