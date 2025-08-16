Main Menu

Google Pixel 10 बाजार में देने जा रहा दस्तक, इतने तारीख को होगा लॉन्च, मिलेंगे शानदार फीचर्स

Edited By Shubham Anand,Updated: 16 Aug, 2025 07:17 PM

गूगल ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उसकी नई Pixel 10 सीरीज़ का लॉन्च 20 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले Made by Google इवेंट में होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित इस स्मार्टफोन लाइनअप में इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

नेशनल डेस्क: गूगल ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उसकी नई Pixel 10 सीरीज़ का लॉन्च 20 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले Made by Google इवेंट में होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित इस स्मार्टफोन लाइनअप में इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

कौन-कौन से मॉडल होंगे लॉन्च?
लीक रिपोर्ट्स और टिप्स्टर्स की मानें तो गूगल इस बार Pixel 10, Pixel 10 XL, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold मॉडल बाजार में उतार सकता है। हालांकि डिज़ाइन में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा और ये पिछले मॉडलों जैसे ही दिखेंगे।

कैमरे में बड़ा अपडेट
Pixel 10 बेस मॉडल को अब ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें टेलीफोटो लेंस भी शामिल होगा, जो पहले केवल Pro मॉडल्स में मिलता था। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका प्राइमरी सेंसर Pixel 9 से थोड़ा छोटा होगा, जिससे कम रोशनी में परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। वहीं, Pixel 10 Pro और Pro XL में वही कैमरा सिस्टम रहेगा जो पिछले Pro मॉडल्स में था।

AI आधारित स्मार्ट फोटोग्राफी
गूगल कई नए AI टूल्स भी पेश कर रहा है, जिनमें Speak-to-Tweak (आवाज़ से फोटो एडिटिंग), Sketch-to-Image (ड्रॉइंग से फोटो बनाना) और नया Pixel Sense वर्चुअल असिस्टेंट शामिल हैं। इसके अलावा Camera Coach फीचर भी होगा, जो फोटो लेते समय सही एंगल और लाइटिंग के सुझाव देगा।

नया प्रोसेसर और बेहतर परफॉर्मेंस
Pixel 10 सीरीज़ में नया Tensor G5 चिपसेट दिया जाएगा, जो अब Samsung की बजाय TSMC से 3nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बनेगा। इससे फोन की परफॉर्मेंस और हीट मैनेजमेंट बेहतर होगा।

बैटरी और चार्जिंग फीचर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फोन थोड़ा बड़ा और भारी होगा, जिसका कारण बड़ी बैटरी और नया Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट हो सकता है। यह फीचर पहले Pixel सीरीज़ में नहीं था।

Fold मॉडल की खासियत
Pixel 10 Pro Fold दुनिया का पहला डस्ट-रेसिस्टेंट (IP68) फोल्डेबल फोन होगा, जिसका मतलब है कि फोन के अंदर धूल प्रवेश नहीं कर पाएगी।

नए कलर ऑप्शन
कलर वेरिएंट्स में भी बदलाव होगा। Pixel 10 में Indigo, Frost और Limoncello जैसे नए रंग होंगे, जबकि Pro मॉडल्स में Porcelain, Jade और Moonstone शेड्स शामिल होंगे। कुल मिलाकर, Pixel 10 सीरीज़ में गूगल ने कैमरा, AI फीचर्स, बैटरी और वायरलेस चार्जिंग पर खास ध्यान दिया है।

