बेटे अनंत के संगीत समारोह में बच्चे बने मुकेश अंबानी..नाती-पोतों संग जमकर किया डांस, देखें VIDEO

नेशनल डेस्क: बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले के भव्य समारोहों के बीच अंबानी परिवार ने बिती रात संगीत समारोह का आयोजन किया। जिसमें कई बड़ी दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। पॉप सिंगर जस्टिन बीबर से लेकर बाॅलीवुड तक कई मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी बेटे अनंत के संगीत में जमकर डांस किया। इतना ही नहीं मुकेश और नीता अंबानी अपने नाती-पोतों संग बच्चों की तरह मस्ती करते भी दिखे। जिसका एक वीडियो भी सामने आया।

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले शुक्रवार को सितारों से भरे पारिवारिक संगीत समारोह की मेजबानी की। संगीत कार्यक्रम में नीता और मुकेश अंबानी का अपने चार पोते-पोतियों के साथ एक दिल छू लेने वाला वीडियो जारी किया गया। वीडियो में जोड़े को एक एंटीक ओपन-टॉप कार चलाते हुए, शम्मी कपूर अभिनीत 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के गाने "चक्के में चक्का" पर लिप-सिंक करते हुए दिखाया गया है। उनके पोते-पृथ्वी, आदिया, कृष्णा और वेद-कार में गुब्बारों से खेलते नजर आ रहे हैं। मुकेश और नीता अंबानी के पोते-पोतियों में आकाश अंबानी और श्लोका मेहता के बच्चे पृथ्वी और वेदा और ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के जुड़वां बच्चे कृष्णा और आदिया शामिल हैं।

#WATCH | Nita and Mukesh Ambani and their grandchildren Prithvi, Aadiya, Krishna and Veda set the tone for the Sangeet celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/dbQrSuv8CC — ANI (@ANI) July 6, 2024