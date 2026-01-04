PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपये, लिस्ट में चेक करें अपना नाम

Main Menu

04 Jan, 2026

नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई हैं।

नेशनल डेस्क: नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी में किसानों को अच्छी खबर मिल सकती है।

बजट से जुड़ी हैं उम्मीदें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश करेंगी। हर साल की तरह इस बार भी कृषि क्षेत्र पर खास फोकस रहने की संभावना है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए ज्यादा फंड का ऐलान किया जा सकता है। अगर पीएम किसान योजना के बजट में बढ़ोतरी होती है, तो इससे सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने पीएम किसान योजना के लिए करीब 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। यदि इस बार यह राशि बढ़ाई जाती है, तो भविष्य में किसानों को मिलने वाली सहायता पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है।

22वीं किस्त कब तक आ सकती है?
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से जारी की थी। इसके बाद से किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार फरवरी 2026 में 22वीं किस्त जारी कर सकती है। बजट 1 फरवरी को पेश होगा, इसलिए संभावना है कि 28 फरवरी के आसपास किसानों के खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएं।

साल में मिलते हैं 6000 रुपये
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
यह पैसा डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए ट्रांसफर होता है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।

किसानों के लिए जरूरी सलाह
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार, बैंक खाता और e-KYC से जुड़ी जानकारी सही रखें। अगर कोई जानकारी अधूरी होगी, तो किस्त अटक सकती है। कुल मिलाकर, अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा, तो नए साल में किसानों को 22वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये का तोहफा मिल सकता है। अब सभी की नजरें 1 फरवरी के बजट और उसके बाद सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं।

