तारीख हो गई पक्की? इस दिन खाते में आएगी PM किसान की 22वीं किस्त, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपए

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। देश भर के करोड़ों किसान अपनी 22वीं किस्त के रूप में ₹2,000 की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक भुगतान की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसानों को यह राशि फरवरी के अंतिम दिनों या मार्च 2026 की शुरुआत तक मिलने की प्रबल संभावना है।

किस्त अटकने का कारण

कई किसानों को किस्त मिलने में तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने अभी तक नीचे दी गई दो अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं की हैं, तो आपके खाते में राशि आने में देरी हो सकती है या भुगतान रुक सकता है:

e-KYC: पीएम किसान पोर्टल पर अपना e-KYC अनिवार्य रूप से पूरा करें।

आधार-बैंक लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और NPCI से मैप किया हुआ है।

अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान घर बैठे ही यह पता कर सकते हैं कि उन्हें अगली किस्त मिलेगी या नहीं। इसके लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें:

आधिकारिक PM किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं।

होमपेज पर मौजूद "Farmers Corner" सेक्शन में जाएं।

"Beneficiary Status" पर क्लिक करें।

अपने आधार नंबर, बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना स्टेटस चेक करें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक सरकार इस योजना के तहत 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी कर चुकी है, जिसमें 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी।