Local Train Update: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: सेंट्रल-वेस्टर्न लाइन पर चलेंगी 238 नई AC लोकल ट्रेनें, जानिए कब तक शुरू होंगी ये...

नेशनल डेस्क: मुंबई में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर 238 नई AC लोकल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिससे यात्रियों का सफर न सिर्फ आरामदायक बल्कि तेज भी हो जाएगा। इस योजना पर 19,293 करोड़ रुपये खर्च होंगे।



क्या है इन ट्रेनों में ख़ास?

ये नई AC लोकल ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। इनमें ये खासियतों होंगी:

आरामदायक सीटें: यात्रियों के लिए आरामदायक और गद्देदार सीटें होंगी।

मोबाइल चार्जिंग: मेट्रो की तरह हर सीट के पास मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगे होंगे।

ऑटोमेटिक तापमान नियंत्रण: HVAC सिस्टम की मदद से ट्रेन के अंदर का तापमान भीड़ के अनुसार अपने आप नियंत्रित होगा।

तेज रफ्तार: इन ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए तैयार किया गया है, जिससे यात्रा का समय कम होगा।

ये ट्रेनें मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP)–3 और 3A के तहत लाई जा रही हैं।



कब तक शुरू होंगी ये ट्रेनें?

इस योजना के तहत 47 लोकल ट्रेनें MUTP–3 के तहत और 191 लोकल ट्रेनें MUTP–3A के तहत खरीदी जाएंगी। ट्रेनों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली नमूना ट्रेन दो साल में तैयार होकर परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही, इन ट्रेनों के रखरखाव के लिए भिवपुरी और वाणगांव में दो नए EMU कारशेड भी बनाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई ट्रेनों से मुंबई की उपनगरीय रेल सेवा का स्तर बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोज़ाना की भीड़ से राहत मिलेगी।

