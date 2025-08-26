Main Menu

GST कटौती से बढ़ेगी इन गाड़ियों की बिक्री, लोगों को होगा जबरदस्त फायदा, जानें पूरी डिटेल्स

26 Aug, 2025

भारत में इस साल दोपहिया वाहनों की बिक्री नया रिकॉर्ड बना सकती है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में इस सेक्टर में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। GST दरों में संभावित कटौती और फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग से यह ग्रोथ और...

नेशनल डेस्कः भारत में इस साल दोपहिया वाहनों की बिक्री नया रिकॉर्ड बना सकती है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में इस सेक्टर में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। GST दरों में संभावित कटौती और फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग से यह ग्रोथ और तेज होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय ऑटो उद्योग को बड़ा सहयोग मिलेगा।

ICRA की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दोपहिया वाहन बाजार के लिए यह वित्तीय वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछले साल की तुलना में इस साल 9 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। लगातार बढ़ती रिप्लेसमेंट डिमांड, शहरों में उपभोक्ता खर्च में सुधार और सामान्य मानसून के कारण ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से यह ग्रोथ संभव हो पाएगी।

GST दरों में कटौती की संभावना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार सरल और स्पष्ट GST व्यवस्था पर काम कर रही है। इसके तहत छोटे पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों पर GST दरों में कटौती की संभावना है। यह फैसला फेस्टिव सीजन से पहले लागू किया जा सकता है, जिससे दोपहिया उद्योग को बड़ा फायदा होगा। फेस्टिव सीजन ऑटो कंपनियों के लिए सबसे लाभकारी समय माना जाता है, जो बिक्री और मांग दोनों को बढ़ावा देगा।

दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री में बढ़ोतरी
ICRA की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए उद्योग का नजरिया सकारात्मक है। GST दरों में संभावित कमी और मांग बढ़ाने वाले अन्य कारक बाजार की वृद्धि को और तेज कर सकते हैं। जुलाई 2025 में भारत में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री 9 प्रतिशत बढ़कर 15 लाख यूनिट हो गई। हालांकि, शहरों में कमजोर मांग और ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण रिटेल बिक्री जुलाई में साल-दर-साल 6.5 प्रतिशत घट गई। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि त्योहारों के दौरान रिटेल मांग में सुधार होगा।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट
ICRA ने यह भी बताया कि जुलाई 2025 में दोपहिया वाहनों का निर्यात 32 प्रतिशत बढ़ा, जिससे उद्योग को मजबूती मिली। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में थोड़ी गिरावट आई है। जुलाई में इसकी बिक्री 1,02,900 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 2 प्रतिशत कम है। बावजूद इसके, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी घरेलू बाजार में 6-7 प्रतिशत के बीच स्थिर बनी हुई है।


 

