इस दिवाली आपके घर नए टीवी, एसी और कार की एंट्री अब पहले से ज्यादा आसान हो सकती है। केंद्र सरकार त्योहारों से ठीक पहले आम जनता को बड़ी सौगात देने जा रही है। जीएसटी परिषद द्वारा रोजमर्रा के उपयोग की चीजों पर जीएसटी दरों में कटौती की तैयारी की जा रही...

नेशनल डेस्क: इस दिवाली आपके घर नए टीवी, एसी और कार की एंट्री अब पहले से ज्यादा आसान हो सकती है। केंद्र सरकार त्योहारों से ठीक पहले आम जनता को बड़ी सौगात देने जा रही है। जीएसटी परिषद द्वारा रोजमर्रा के उपयोग की चीजों पर जीएसटी दरों में कटौती की तैयारी की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे कीमतों में बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

क्या-क्या होगा सस्ता?

सरकार 32 इंच से बड़े टेलीविजन, एयर कंडीशनर और डिशवॉशर जैसे महंगे होम अप्लायंसेज पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो:

टीवी की कीमतों में ₹10,000 तक की गिरावट आ सकती है।

एसी मॉडल के हिसाब से ₹1500 से ₹2500 तक सस्ते हो सकते हैं।

डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर जैसे अन्य उपकरणों की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

बिक्री में आएगा जबरदस्त उछाल

उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से फेस्टिव सीजन की बिक्री में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ग्राहक जो लंबे समय से महंगाई की वजह से खरीददारी टाल रहे थे, अब खुलकर खर्च कर सकेंगे। ब्लू स्टार के एमडी बी. थियागराजन और पैनासोनिक इंडिया के चेयरमैन मनीष शर्मा जैसे दिग्गजों ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे जल्द लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में 6-10% तक की राहत लेकर आएगा।

कारें भी होंगी सस्ती!

केवल इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, सरकार एंट्री-लेवल कारों और छोटी एसयूवी पर भी टैक्स घटाने की योजना बना रही है। फिलहाल इन वाहनों पर 28% जीएसटी के साथ 1-3% सेस लगता है, जिससे कुल कर भार 31% तक पहुंच जाता है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार इन्हें 18% स्लैब में लाया जा सकता है। इससे मारुति ऑल्टो K10, रेनॉल्ट क्विड, टाटा पंच, हुंडई एक्सटर, मारुति डिज़ायर, टाटा टिगोर, हुंडई औरा जैसी गाड़ियाँ काफी सस्ती हो जाएंगी।

कब होगा फैसला?

20-21 अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक प्रस्तावित है। संभावना है कि सितंबर 2025 में इसपर अंतिम मुहर लगाई जाएगी और दिवाली से पहले नई दरें लागू हो जाएंगी।