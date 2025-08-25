जिस चाकू से बहन से कटवाया बर्थडे केक, फिर उसी चाकू से किया मर्डर, खौफ में पूरा इलाका

मध्यप्रदेश के गुना में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बहन की इज्जत के नाम पर ऐसा खूनी खेल खेला कि पूरा इलाका सन्न रह गया। इस कत्ल की कहानी में इश्क, गुस्सा, बदला और सनक – सब कुछ शामिल है। कृषि उपज मंडी में उस वक्त अफरा-तफरी...

नेशनल डेस्क: मध्यप्रदेश के गुना में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बहन की इज्जत के नाम पर ऐसा खूनी खेल खेला कि पूरा इलाका सन्न रह गया। इस कत्ल की कहानी में इश्क, गुस्सा, बदला और सनक – सब कुछ शामिल है। कृषि उपज मंडी में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अनिल करोसिया नाम के एक मजदूर पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए। हमले इतना भयानक था कि अनिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपी और उसके साथी मौके से फरार हो गए।

एकतरफा इश्क से जन्मा खूनी बदला

पुलिस जांच में जो वजह सामने आई, वो हैरान कर देने वाली है। मृतक अनिल, आरोपी अभिषेक टिंगा की बहन से एकतरफा प्रेम करता था। वह लड़की से शादी के बदले गहनों और तोहफों का लालच देता था। जब यह बात अभिषेक की बहन ने अपने भाई को बताई, तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही।अभिषेक को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनिल को सबक सिखाने की ठानी।

ऑनलाइन खरीदे चाकू, बनाई गैंग

पुलिस के अनुसार, अभिषेक ने बाकायदा ऑनलाइन ऐप से 5 चाकू खरीदे और मंडी में अनिल की गतिविधियों की रेकी शुरू कर दी। जैसे ही उसे भनक लगी कि अनिल मंडी में शराब पी रहा है, वैसे ही उसने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया। जो बात रोंगटे खड़े कर देती है, वो ये कि अभिषेक ने जिस चाकू से अनिल को मारा, उसी चाकू से कुछ दिन पहले अपनी बहन का जन्मदिन भी मनाया था। उसी चाकू से केक काटा गया था। अब वही चाकू कत्ल का हथियार बन गया।

सिर्फ एक नहीं, और भी रंजिशें थीं

पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि अनिल का आरोपी के दोस्त की भाभी से भी संबंध था, जिससे दोनों दोस्तों के बीच और तनाव बढ़ गया। आखिरकार, यह विवाद खूनी रंजिश में बदल गया।

पुलिस की कार्रवाई

गुना एसपी अंकित सोनी ने बताया कि हत्या की साजिश सोच-समझकर रची गई थी। अब पुलिस आरोपी अभिषेक टिंगा और उसके साथियों की तलाश में जुटी है।