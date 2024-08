पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा के गांव में खुशी, स्वागत की तैयारियां

लगातार दूसरे ओलंपिक में पदत जीतने पर हरियाणा में नीरज के गांव और घर में खुशी का माहौल है। सिल्वर जीतने पर नीरज के पिता सतीश कुमार ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में नीरज पर सबकी नजर थी। हर कोई उनको लेकर प्रार्थना कर रहा था।

नेशनल डेस्कः लगातार दूसरे ओलंपिक में पदत जीतने पर हरियाणा में नीरज के गांव और घर में खुशी का माहौल है। सिल्वर जीतने पर नीरज के पिता सतीश कुमार ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में नीरज पर सबकी नजर थी। हर कोई उनको लेकर प्रार्थना कर रहा था। खंडरा गांव का बच्चा-बच्चा इसको लेकर उत्साहित था। वह आठ महीने से पेरिस ओलंपिक को लेकर तैयारी में लगा हुआ था। वे उनका गांव में फिर से भव्य स्वागत करेंगे।

नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने पर उनकी मां सरोज देवी ने कहा, "हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत भी सोने के बराबर है...वह चोटिल हो गया था, इसलिए हम उसके प्रदर्शन से खुश हैं..."।

वहीं नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने पर उनके दादा धर्म सिंह चोपड़ा ने कहा, "उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और रजत पदक जीतकर देश के खाते में एक और पदक जोड़ दिया है..."।