Rain Alert: अगले 24 घण्टे में होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट, IMD ने की भविष्यवाणी

नेशनल डेस्क: कुछ समय की सुस्ती के बाद मानसून ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बार मानसून की सक्रियता ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत तक कई हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार जन्माष्टमी के दिन कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

16 अगस्त को इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और विदर्भ में भी भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों—पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। इन सभी राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

राजस्थान और दिल्ली का क्या रहेगा हाल?

राजस्थान में इस वर्ष मानसून ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बांधों में पानी का स्तर बढ़ा है और तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 अगस्त को राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। दिल्ली की बात करें तो राजधानी में जन्माष्टमी के दिन रिमझिम बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं और हल्की आंधी आने की संभावना है। यह मौसम खासकर त्योहार की भीड़भाड़ में ट्रैफिक और आयोजन पर असर डाल सकता है।

हल्की-मध्यम बारिश का भी रहेगा सिलसिला

भारी बारिश के अलावा देश के अन्य कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होती रहेगी। इससे किसानों को फसलों के लिए फायदा मिल सकता है लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जैसे मुद्दों से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन की सजगता जरूरी है।

मौसम विभाग की चेतावनी और सुझाव

भारतीय मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाहर निकलें। तेज बारिश और हवा से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतें। खासकर पर्व-त्योहारों के दौरान आयोजनों को लेकर प्लानिंग करते समय मौसम अपडेट जरूर देखें।

