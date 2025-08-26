Main Menu

Rain Alert: चलेंगी तेज हवाएं, गरज-चमक के साथ होगी भारी बारिश; IMD ने इन 30 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

Edited By Harman Kaur,Updated: 26 Aug, 2025 12:24 PM

heavy rain will accompany lightning imd issued an alert for these 30 districts

उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज यानी 26 अगस्त को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान येलो अलर्ट लागू रहेगा, जिसका अर्थ है कि इन इलाकों में भारी से बहुत...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज यानी 26 अगस्त को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान येलो अलर्ट लागू रहेगा, जिसका अर्थ है कि इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को खासतौर से खुले स्थानों से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।
PunjabKesari
किन जिलों में ज्यादा अलर्ट?
पूर्वी यूपी: जौनपुर, गाजीपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी आदि।

पश्चिमी यूपी: लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल आदि।

बुंदेलखंड और मध्य यूपी: झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, इटावा, औरैया, रायबरेली, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फतेहपुर आदि।
PunjabKesari
अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग का कहना है कि 2–3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। यह राहत 30 अगस्त तक बनी रह सकती है। हालांकि, 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का असर थोड़ा कम हो सकता है।

