Heavy Rain Alert: 27, 28, 29, 30, 31 अगस्त तक भारी बारिश का कहर, IMD ने इन 16 राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 10:55 AM

heavy rains may wreak havoc till 27 28 29 30 31 august im

देशभर के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में अगले पाँच दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण यह स्थिति बनी है, जिससे कई हिस्सों...

नेशनल डेस्क: देशभर के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में अगले पाँच दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण यह स्थिति बनी है, जिससे कई हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

किन राज्यों में है अलर्ट?
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी।
उत्तर भारत: जम्मू, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले सात दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तो 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
मध्य और पूर्वी भारत: छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में अगले पाँच से सात दिनों तक लगातार बारिश होगी।
पश्चिमी भारत: गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना है। खासकर महाराष्ट्र के घाट इलाकों में 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है।
दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी 31 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी।

क्यों हो रही है इतनी बारिश?
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो अगले दो दिनों में और मज़बूत होने की संभावना है। इसके साथ ही, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं का असर भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण देश के इतने बड़े हिस्से में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। 
 

