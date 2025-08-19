Main Menu

  Maharashtra: इस जिले में भारी बारिश ने बरपाया कहर, 4 माह में 20 से अधिक मौतें; 337 घर हुए क्षतिग्रस्त

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले चार महीनों में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस मानसून में जिले में अब तक 1,842.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। यह जानकारी मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले चार महीनों में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस मानसून में जिले में अब तक 1,842.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। यह जानकारी मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माने ने बताया कि मई से अब तक हुई इन मौतों का कारण पेड़ गिरना, डूबना, बिजली गिरना और करंट लगना आदि रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठाणे शहर में सोमवार को सबसे ज्यादा 69 मिमी बारिश हुई। जिले में एक दिन में कुल 119.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अब तक जिले में उसके मौसमी औसत की 70.8 प्रतिशत वर्षा हो चुकी है।
माने के अनुसार, सबसे ज्यादा 11 मौतें कल्याण तालुका में हुईं, जबकि शाहापुर में पांच, मुरबाद में तीन और ठाणे तालुका में एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। इस दौरान 11 लोग घायल भी हुए। बारिश से संबंधित घटनाओं में 337 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें से पांच मकान सोमवार को प्रभावित हुए। इसके अलावा, 13 मवेशियों की मौत हुई और अंबरनाथ में 20 परिवारों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा।

