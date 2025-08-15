हुमायूं के मकबरे में बड़ा हादसा, कमरे की दीवार गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका

नई दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। मकबरे के परिसर में स्थित एक कमरे की दीवार का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे के समय कमरे में मौजूद 6 से 7 लोग मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम तुरंत हरकत में आई। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें शाम करीब 4:30 बजे इस हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद 5 फायर टेंडर को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

#WATCH | Delhi | Portion of the roof of a room at Dargah Sharif Patte Shah, located in the Nizamuddin area, collapses; Police and Fire Department personnel on the spot; Area cordoned off pic.twitter.com/dMAEcJrlQn

बता दें कि हुमायूं का मकबरा, 16वीं सदी के मध्य में बना एक ऐतिहासिक मकबरा है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह स्मारक देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। हादसे के बाद पर्यटन गतिविधियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।