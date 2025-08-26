नापसंद थी पत्नी, इच्छा पूरी नहीं करने पर पति ने गर्म चाकू से दागा, जब दर्द से निकली चीख तो उसके....

Main Menu

26 Aug, 2025

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दहेज उत्पीड़न का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 23 वर्षीय गर्भवती महिला को उसके पति ने गर्म चाकू से बुरी तरह से दागा और जब वह दर्द से चीखने लगी तो उसके मुंह में भी गर्म चाकू डाल दिया। महिला किसी तरह पति के...

नेशनल डेस्क। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दहेज उत्पीड़न का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 23 वर्षीय गर्भवती महिला को उसके पति ने गर्म चाकू से बुरी तरह से दागा और जब वह दर्द से चीखने लगी तो उसके मुंह में भी गर्म चाकू डाल दिया। महिला किसी तरह पति के चंगुल से बचकर भागने में कामयाब रही और उसने अपने परिवार को इस क्रूरता के बारे में बताया।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता खुशबू पिपलिया की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति लगातार दहेज की मांग कर रहा था और उसे नापसंद भी करता था। खुशबू के अनुसार रविवार की रात जब वह नशे में धुत होकर घर लौटा तो उसने पहले उसे लात-घूंसों से पीटा। इसके बाद वह उसे रसोई में घसीटकर ले गया जहां उसने उसके हाथ-पैर बांध दिए।

इसके बाद उसने एक चाकू को गर्म किया और उसके धड़, हाथ और पैरों पर कई जगह दागा। जब वह दर्द से चिल्लाने लगी तो उसने उसके मुंह में भी गर्म चाकू डाल दिया। इस दौरान उसके ससुराल वाले भी घर में मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की।

घरेलू सहायिका की मदद से बची जान

खुशबू सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे खुद को किसी तरह छुड़ाकर भागने में कामयाब रही। उसने एक घरेलू सहायिका से मोबाइल फोन लिया और अपने पिता लोकेश वर्मा को इस घटना की जानकारी दी। परिवार तुरंत उसे आवरकच्छ के जिला अस्पताल ले गया जहां उसका इलाज चल रहा है।

पीड़िता के परिवार ने आरोपी पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यह घटना समाज में दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा की भयावहता को एक बार फिर उजागर करती है।

