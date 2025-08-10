Alert: पैरों में दिखें ये 8 लक्षण तो भागें डाॅक्टर के पास, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Main Menu

नेशनल डेस्क : हमारे पैर सिर्फ चलने-फिरने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सेहत का हाल भी बताते हैं। पैरों में दिखने वाले कुछ बदलाव कई गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अगर आप अपने पैरों में कोई असामान्य लक्षण देखें, तो उन्हें नजरअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टर से सलाह लें।

डाॅक्टर के अनुसार, पैरों में ये 8 लक्षण किसी बीमारी का इशारा कर सकते हैं:

पैरों और टखनों में सूजन

  • सूजन को Fluid Retention कहा जाता है और यह दिल, किडनी या लिवर की बीमारी का लक्षण हो सकती है।
  • प्रोटीन, विटामिन B12 और Folate की कमी भी कारण हो सकती है।
  • बचाव के लिए पैरों को ऊंचा करके आराम दें और खाने में नमक कम करें।

पैरों या टखनों में दर्द

  • चोट, गठिया, नसों की समस्या या Osteoporosis के कारण हो सकता है।
  • Magnesium की कमी से Muscles में ऐंठन बढ़ सकती है।
  • सही इलाज के लिए दर्द का कारण पहचानना जरूरी है।

सुन्नपन या झुनझुनी

  • नर्व डैमेज या Peripheral Neuropathy का संकेत हो सकता है।
  • डायबिटीज, ज्यादा शराब पीना, या विटामिन B12 और E की कमी आम कारण हैं।

पैरों में ऐंठन

  • डिहाइड्रेशन या Magnesium, पोटैशियम जैसे मिनरल्स की कमी के कारण होती है।
  • खूब पानी पिएं, Nutrients से भरपूर डाइट लें और सोने से पहले स्ट्रेचिंग करें।

एड़ी का दर्द

  • विटामिन D की कमी, गलत जूते पहनना, वजन ज्यादा होना या ज्यादा चलना-भागना कारण हो सकता है।
  • लगातार दर्द होने पर डॉक्टर से जांच कराएं।

ठंडे पैर

  • खराब ब्लड सर्कुलेशन, Thyroid की समस्या या पोषण की कमी का संकेत हो सकता है।
  • आयरन और Thyroid सपोर्ट करने वाले फूड्स खाएं और पैरों को गर्म रखें।

फटी एड़ियां

  • ड्राई स्किन के अलावा विटामिन A, जिंक, और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से भी होती हैं।
  • डायबिटीज और Eczema इसे बढ़ा सकते हैं।
  • रोज़ मॉइस्चराइज करें और सही जूते पहनें।

स्पाइडर वेन्स

  • नसों में खून जमा होने से नसें जाले जैसी दिखने लगती हैं।
  • विटामिन C और Bioflavonoids की कमी भी एक कारण है।
  • समय रहते इलाज करवाना जरूरी है।

 

