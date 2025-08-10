Main Menu

  अगर मुंह में बार-बार हो रहे हैं छाले तो हो जाएं सावधान, हो सकती है शरीर में इन जरूरी चीजों की कमी

मुंह में छाले होना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर यह बार-बार हो रहे हैं या लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे है, तो इसे हल्के में लेना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, अक्सर यह समस्या शरीर में जरूरी विटामिन की कमी का संकेत होती...

नेशनल डेस्क : मुंह में छाले होना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर यह बार-बार हो रहे हैं या लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे है, तो इसे हल्के में लेना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, अक्सर यह समस्या शरीर में जरूरी विटामिन की कमी का संकेत होती है। आइए जानते हैं किन विटामिन्स की कमी से मुंह में बार-बार छाले हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

यह भी पढ़ें - Medicine Alert: High BP की दवाओं के साथ भूलकर भी न लें ये दवा, वरना किडनी को हो सकता है...

विटामिन B12 की कमी – सबसे आम कारण

  • भूमिका: रेड ब्लड सेल्स बनाने और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
  • कमी के लक्षण: एनीमिया, थकान, चक्कर, और मुंह में छाले।
  • स्रोत: नॉन-वेज - मांस, मछली, चिकन, अंडे
  • वेज - दूध, दही, पनीर, दालें, सोया, हरी पत्तेदार सब्जियां

विटामिन B2 (Riboflavin)

  • कमी के लक्षण: स्किन पर रैश, बाल झड़ना, गले में खराश, और छाले।
  • स्रोत: दूध, हरी सब्जियां, दालें।

विटामिन B9 (Folate)

  • भूमिका: DNA निर्माण और सेल रिपेयर में जरूरी।
  • कमी के लक्षण: नई कोशिकाओं का निर्माण धीमा होना, जिससे छाले बनना।
  • स्रोत: हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दालें।

विटामिन B3 (Niassin)

  • कमी का असर: पेलाग्रा नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें दस्त, स्किन समस्याएं, मानसिक कमजोरी और छाले शामिल हैं।
  • स्रोत: मांस, मछली, मेवे, अनाज।

विटामिन C की कमी

  • कमी का असर: स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों से खून आना, ढीले मसूड़े और मुंह में घाव शामिल हैं।
  • स्रोत: संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च।

बचाव और इलाज के तरीके

  1. संतुलित आहार लें, जिसमें सभी जरूरी विटामिन शामिल हों।
  2. अगर छाले बार-बार हो रहे हैं, तो डॉक्टर से जांच कराएं।
  3. नमक वाले पानी से गरारे करें।
  4. मसालेदार और खट्टे भोजन से परहेज करें।
  5. बाजार में मिलने वाले माउथ अल्सर जेल से अस्थायी राहत पाई जा सकती है।

 

