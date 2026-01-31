Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | IMD Weather Alert: 1, 2, 3 और 4 फरवरी को राजस्थान में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया Orange Alert

IMD Weather Alert: 1, 2, 3 और 4 फरवरी को राजस्थान में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया Orange Alert

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 01:55 PM

imd weather alert heavy rains likely in rajasthan on february 1 2 3 and 4

राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सुबह की ठिठुरन के बाद दोपहर में भले ही धूप खिल रही हो, लेकिन अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर शेखावाटी से लेकर...

IMD Weather Alert: राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सुबह की ठिठुरन के बाद दोपहर में भले ही धूप खिल रही हो, लेकिन अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर शेखावाटी से लेकर जयपुर और अजमेर संभाग तक देखने को मिलेगा।

PunjabKesari

ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिलों के लिए ओलावृष्टि का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। इसके चलते अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी के जिलों में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

1 से 4 फरवरी तक का पूरा शेड्यूल

1 और 2 फरवरी तक अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, टोंक और चूरू सहित करीब 18 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश (मावठ) और वज्रपात की संभावना है। वहीं 3 और 4 फरवरी को बारिश का दौर थमने के बाद मैदानी इलाकों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड और Cold Wave का असर बढ़ने की उम्मीद है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!