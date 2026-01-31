IMD Weather Alert: 1, 2, 3 और 4 फरवरी को राजस्थान में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया Orange Alert

राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सुबह की ठिठुरन के बाद दोपहर में भले ही धूप खिल रही हो, लेकिन अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर शेखावाटी से लेकर...

IMD Weather Alert: राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सुबह की ठिठुरन के बाद दोपहर में भले ही धूप खिल रही हो, लेकिन अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर शेखावाटी से लेकर जयपुर और अजमेर संभाग तक देखने को मिलेगा।

ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिलों के लिए ओलावृष्टि का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। इसके चलते अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी के जिलों में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है।

1 से 4 फरवरी तक का पूरा शेड्यूल

1 और 2 फरवरी तक अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, टोंक और चूरू सहित करीब 18 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश (मावठ) और वज्रपात की संभावना है। वहीं 3 और 4 फरवरी को बारिश का दौर थमने के बाद मैदानी इलाकों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड और Cold Wave का असर बढ़ने की उम्मीद है।