बेटे की चाहत में पिता ने उठाया खौफनाक कदम, अपनी मासूम बेटी के साथ किया ऐसा कि सब रह गए हैरान

Edited By Rahul Rana,Updated: 11 Aug, 2025 06:25 PM

त्रिपुरा के खोवाई ज़िले से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के एक जवान पर अपनी 1 वर्षीय मासूम बेटी को ज़हर देकर मारने का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि बच्ची की मां ने...

नेशनल डेस्कः त्रिपुरा के खोवाई ज़िले से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के एक जवान पर अपनी 1 वर्षीय मासूम बेटी को ज़हर देकर मारने का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि बच्ची की मां ने न्याय की मांग करते हुए अपने पति के लिए फांसी की सज़ा की मांग की है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।

बच्ची को ज़हर देकर मारे जाने का आरोप
घटना शुक्रवार रात खोवाई के बेहलाबारी क्षेत्र में घटी। आरोपी की पहचान रथिंद्र देबबर्मा के रूप में हुई है, जो TSR की 10वीं बटालियन में तैनात है और वर्तमान में एडीसी खुमुल्वंग मुख्यालय में कार्यरत है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी से बेटा न होने के कारण नाराज़ था और इसी वजह से उसने अपनी छोटी बेटी सुहानी देबबर्मा को ज़हर मिला हुआ बिस्कुट खिलाकर मार डाला।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
बच्ची को गंभीर हालत में पहले खोवाई जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे राजधानी अगरतला के जीबी अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। मौत के असल कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

मां ने लगाए गंभीर आरोप
मृतका की मां मिताली देबबर्मा ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि उसका पति लंबे समय से बेटा न होने के कारण उसे और उसकी बेटियों को प्रताड़ित कर रहा था। उसने बताया कि वे अपने रिश्तेदार के घर बेहलाबारी गए हुए थे, जहां रथिंद्र अपनी बेटी को बिस्कुट दिलाने के बहाने बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद बच्ची को उल्टी और पेचिश होने लगी और उसके मुंह से किसी दवा की तेज़ गंध आ रही थी। जब मिताली ने अपने पति से सवाल किया तो उसने जवाब देने के बजाय उसे थप्पड़ मार दिया।

पुलिस ने रथिंद्र देबबर्मा को गिरफ्तार कर तीन दिन की हिरासत में भेज दिया है। जीबी अस्पताल में जब अन्य लोगों ने आरोपी को पहचान लिया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया और आरोपी को सुरक्षित रूप से थाने ले जाया गया।

 

