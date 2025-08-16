Haunted College: स्टूडेंट नहीं, इस कॉलेज में भूत लगाते हैं क्लास और अटेंडेस, आत्माएं करती हैं साइंस प्रैक्टिकल! रहस्मयी कहानियों से भरा है ये कॉलेज

Edited By Radhika,Updated: 16 Aug, 2025 01:52 PM
नेशनल डेस्क: हर शहर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जहां लोग जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह जगह भूतिया है, जिस कारण लोग वहां जाने से डरते हैं। दूसरी और ऐसा भी माना जाता है कि वहां पर आत्माएं और भूत प्रेत वास करते हैं। हाल ही में हैदराबाद से एक ऐसी ही जगह की जानकारी सामने आई है, जहां जाने से लोग डरते हैं। यह जगह है खैरताबाद का पुराना साइंस कॉलेज, जो एक समय विद्यार्थियों की चहल-पहल से गुलजार रहता था, लेकिन आज यह हैदराबाद की सबसे डरावनी जगहों में से एक बन गया है।
कॉलेज के भूतिया होने की कहानियां
स्थानीय लोगों के अनुसार खैरताबाद साइंस कॉलेज के भूतिया होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक, जब कॉलेज चल रहा था, तो इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया। तब से यह जगह वीरान है और लोग मानते हैं कि यहां रात में डरावनी आवाजें आती हैं जैसे आज भी कोई वहां रहता हो।
बिना अनुमति के मृत शरीरों पर होते थे परीक्षण-
एक और कहानी के अनुसार इस कॉलेज की साइंस लैब में मृत शरीरों पर बिना अनुमति के गैरकानूनी परीक्षण किए जाते थे। जब सरकार को इस बात का पता चला, तो कॉलेज को तुरंत बंद कर दिया गया। लोग बताते हैं कि जिन मृत शरीरों का परीक्षण किया गया था, उन्हें वहीं छोड़ दिया गया और उनकी आत्माएं आज भी कॉलेज में भटकती हैं।
गार्ड की रहस्यमय मौत
इस कॉलेज की भयावहता तब और बढ़ गई जब एक सुरक्षा गार्ड की कॉलेज के अंदर ही रहस्यमय तरीके से लाश मिली। कहा जाता है कि रात में उसे किसी की आवाज सुनाई दी और जब वह जांच करने अंदर गया, तो वह गायब हो गया। अगले दिन सुबह उसकी लाश मिली। इन घटनाओं के बाद, यहां लोगों का आना-जाना पूरी तरह बंद हो गया और यह जगह हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह के रूप में कुख्यात हो गई।