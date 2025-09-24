Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | IND vs BAN: आज भारत की जीत के लिए दुआ करेगा पाकिस्तान, जानें वजह

IND vs BAN: आज भारत की जीत के लिए दुआ करेगा पाकिस्तान, जानें वजह

Edited By Updated: 24 Sep, 2025 06:50 PM

ind vs ban pakistan will pray for india s victory today know the reason

एशिया कप सुपर-4 में आज भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच अहम मुकाबला होगा। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी।

नेशनल डेस्क: एशिया कप सुपर-4 में आज भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच अहम मुकाबला होगा। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। मौजूदा हालात में पाकिस्तान की नजरें भी इस मैच पर टिकी हैं। खबर है कि पाकिस्तान चाहेगा कि भारत ही इस मुकाबले में जीत दर्ज करे, ताकि बांग्लादेश की हार से पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी रहे। इस मुकाबले के परिणाम से एशिया कप के फाइनल की तस्वीर साफ हो सकती है, इसलिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग इलेवन
सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन/रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम/तनजीम साकिब और मुस्तफिजूर रहमान।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!