निजी मुलाकात: पुतिन ने PM मोदी को गले लगाया, गोल्फ कार्ट में घुमाया और बांधे तारीफों के पुल (Videos)

मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अपने सरकारी आवास ‘नोवो-ओगरियोवो' पर एक ‘निजी मुलाकात' के तहत स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने देश की प्रगति के वास्ते किए गए कार्यों के लिए मोदी की प्रशंसा की। सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास' की रिपोर्ट के मुताबिक, आवास पर अनौपचारिक बैठक के दौरान पुतिन ने मोदी से कहा, ‘‘मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके कई वर्षों के काम का नतीजा है।'' रूस के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘आपके अपने विचार हैं। आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो भारत और भारतीय लोगों के हित में परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं।''

पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और लोग इसे महसूस कर सकते हैं। मॉस्को के बाहर सरकारी आवास पर चाय के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनौपचारिक बैठक के दौरान मोदी ने अपने देश में हुए हालिया चुनावों को याद करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का मौका दिया है। इस पर, पुतिन ने कहा, ‘‘आपने अपना पूरा जीवन भारतीय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और वे इसे महसूस कर सकते हैं।'' तास की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘आप सही कह रहे हैं, मेरा एक ही लक्ष्य है - मेरा देश और इसकी जनता।'' प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में नोवो-ओगरियोवो में उनकी मेजबानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के प्रति आभार व्यक्त किया।

⚡President Putin drives golf cart for PM Narendra Modi in his residence in Novo-Ogaryovo. #Russia #Putin #India pic.twitter.com/M5b31UxSMO