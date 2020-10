अगले हफ्ते होने जा रही तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें दोनों देश संस्थागत इटेंलिजेंस-शेयरिंग एग्रीमेंट की ओर बढ़ सकते हैं और तीनों सेनाओं के अभ्यास को मानव रहित, अंतरिक्ष और पानी के भीतर जैसे विभिन्न आयामों तक पहुंचा सकते है

नई दिल्लीः अगले हफ्ते होने जा रही तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें दोनों देश संस्थागत इटेंलिजेंस-शेयरिंग एग्रीमेंट की ओर बढ़ सकते हैं और तीनों सेनाओं के अभ्यास को मानव रहित, अंतरिक्ष और पानी के भीतर जैसे विभिन्न आयामों तक पहुंचा सकते हैं। 26-27 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी गृह सचिव माइक पॉम्पिओ और रक्षा सचिव मार्क एस्पर से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2017 में तय किए गए शीर्ष रणनीतिक संवाद की तीसरे दौर की वार्ता होगी।

US Secretary of State Michael Pompeo & Secretary of Defense Mark Esper will be visiting India on 26-27 October 2020 to participate in the Dialogue. Defence Minister Rajnath Singh and EAM S Jaishankar will lead the delegations from the Ministry of Defence and MEA respectively: MEA https://t.co/6TYHddkGfA