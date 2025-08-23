प के टैरिफ वार पर भारत ने दिखाई सख्ती! अमेरिका के लिए डाक सेवाएं कर दी बंद

Edited By Tanuja,Updated: 23 Aug, 2025 06:01 PM
International Desk: भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ़ विवाद का असर अब आम लोगों तक पहुंच गया है। भारतीय डाक विभाग ने घोषणा की है कि वह 25 अगस्त 2025 से अमेरिका जाने वाली ज़्यादातर डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर देगा। भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग कर दी थी, वे रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं । विभाग ने असुविधा पर खेद जताते हुए भरोसा दिलाया कि सेवाएं जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं
अमेरिका सरकार ने 30 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया जिसमें 800 अमेरिकी डॉलर तक के आयातित सामान पर दी जाने वाली टैरिफ़ छूट को वापस ले लिया गया। नया नियम 29 अगस्त से लागू होगा, जिसके बाद अमेरिका पहुंचने वाले लगभग सभी सामान पर IEEPA (इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पॉवर एक्ट) टैरिफ़** के तहत सीमा शुल्क लगेगा। केवल 100 अमेरिकी डॉलर तक की वस्तुएं ही छूट के दायरे में रहेंगी।
भारत डाक विभाग का फैसला
- 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी डाक बुकिंग अस्थायी तौर पर निलंबित ।
- केवल 100 अमेरिकी डॉलर तक की वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से जारी रहेगी।
- सीबीपी और यूएसपीएस से स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही सेवाएं दोबारा शुरू होंगी।
एयरलाइंस ने कहा कि वे इस नए नियम को लागू करने के लिए तकनीकी और परिचालन तैयारियों की कमी के कारण 25 अगस्त के बाद डाक खेप स्वीकार नहीं कर पाएंगी। अमेरिकी आदेश के तहत इंटरनेशनल डाक नेटवर्क के ज़रिए आने वाले हर शिपमेंट पर टैरिफ़ वसूला जाएगा। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) और USPS को इस वसूली और भुगतान की व्यवस्था करनी होगी। CBP ने 15 अगस्त को दिशानिर्देश जारी किए, लेकिन टैक्स कलेक्शन और उसकी प्रक्रिया पर अभी स्पष्टता नहीं है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ़ लगाया है और 27 अगस्त से इसे 50% तक बढ़ाने की योजना** है। इसका मतलब है कि अमेरिका में भारतीय वस्तुएं अब और महंगी होंगी। इस कदम से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में और तनाव बढ़ रहा है।