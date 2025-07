भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने को तैयार INS ‘निस्तार', समंदर में नेवी की बढ़ेगी ताकत

नेशनल डेस्क : भारतीय नौसेना जल्द ही अपनी ताकत में वृद्धि के लिए स्वदेशी ‘निस्तार’ नामक नए गोताखोरी सहायता पोत को शामिल करने जा रही है। इस जहाज का निर्माण पूरी तरह भारतीय तकनीक और संसाधनों से किया गया है। इसे 18 जुलाई को विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड से औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। यह जहाज भारतीय नौसेना के लिए समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

‘निस्तार’ जहाज गहरे समुद्र में गोताखोरी प्रणालियों से लैस है और इसकी डिजाइन 1000 मीटर की गहराई तक निगरानी के लिए तैयार की गई है। यह जहाज पनडुब्बियों में फंसे कर्मियों को बचाने की क्षमता रखता है, जिससे संकट के समय नौसेना की ऑपरेशन्स मजबूत होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस जहाज की लंबाई लगभग 118 मीटर और वजन करीब 10,000 टन है। इसमें सैचुरेशन डाइविंग की सुविधा भी मौजूद है, जो 300 मीटर तक समुद्र में डाइविंग करने में सक्षम है।

Nistar - Roles & Capabilities



