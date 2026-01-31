ऑनलाइन शिकायतें जमा करवाने की पहल

Main Menu

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 08:41 PM

initiative to submit complaints online

चंडीगढ़, 31 जनवरीः(अर्चना सेठी) पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन शिकायतें/आवेदन जमा करवाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने बताया कि आयोग ने गूगल फॉर्म के द्वारा शिकायतें जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पहल शुरू की है, जिससे राज्य भर की महिलाओं के लिए आवेदन और शिकायतों की पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन सुविधा के द्वारा आवेदक को कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे अपनी शिकायतें/आवेदन सीधे पंजाब राज्य महिला आयोग में दर्ज करवा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य आवेदनों की समय पर प्राप्ति और शिकायतों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित बनाना है।

आवेदक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA8HPQrNtf6RJC9W3ZIRCGtQd8RkLQK4yWE6vLxW1xpEogw/viewform?usp=dialog इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदकों की सुविधा के लिए एक क्यूआर कोड (स्कैनर) भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसके माध्यम से आवेदक सीधे ऑनलाइन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं और अपने विवरण आसानी से जमा कर सकते हैं।

चेयरपर्सन ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अन्याय, परेशानी या शिकायत के मामले में इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करें और बिना किसी हिचकिचाहट के पंजाब राज्य महिला आयोग से संपर्क करें।

पंजाब राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और पंजाब में महिलाओं के लिए न्याय, सम्मान तथा उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
 

