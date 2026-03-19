Reel बनाने के चक्कर में खतरनाक स्टंट, चलती बस के नीचे घुसा लड़का, Video हुआ वायरल

Edited By Pardeep,Updated: 19 Mar, 2026 01:11 AM
सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में लोग किस हद तक जोखिम उठा सकते हैं, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण इन दिनों सामने आया है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का खतरनाक स्टंट करते हुए चलती बस के नीचे घुस जाता है। यह घटना जितनी रोमांचक...
नेशनल डेस्कः सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में लोग किस हद तक जोखिम उठा सकते हैं, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण इन दिनों सामने आया है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का खतरनाक स्टंट करते हुए चलती बस के नीचे घुस जाता है। यह घटना जितनी रोमांचक दिखती है, उतनी ही जानलेवा भी है।
क्या है वायरल वीडियो में?
वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक बस सामान्य रफ्तार से चल रही होती है। तभी पीछे से एक लड़का स्केटिंग करते हुए तेजी से आता है और अचानक वह स्टंट करते हुए सीधे चलती बस के नीचे घुस जाता है। कुछ सेकंड तक स्थिति बेहद खतरनाक लगती है और फिर वह सुरक्षित तरीके से बस के नीचे से निकलकर बाहर आ जाता है।
यह पूरा दृश्य इतना जोखिम भरा है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। जरा सी चूक होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।
रोमांच या लापरवाही?
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही है? बहादुरी और लापरवाही के बीच की सीमा कितनी पतली है? विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे स्टंट न सिर्फ खुद के लिए खतरनाक होते हैं बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं
सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा
इस वीडियो को X (Twitter) पर @MeenaRamesh91 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।
यूजर्स की प्रतिक्रियाएं
करीब 15 सेकंड के इस वीडियो को 82 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं।
लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी:
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एक यूजर ने कहा: “रील बनाने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं”
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दूसरे ने लिखा: “ये रील नहीं, यमराज को बुलावा है”
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कई लोगों ने इस स्टंट को गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया