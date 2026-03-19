Reel बनाने के चक्कर में खतरनाक स्टंट, चलती बस के नीचे घुसा लड़का, Video हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में लोग किस हद तक जोखिम उठा सकते हैं, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण इन दिनों सामने आया है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का खतरनाक स्टंट करते हुए चलती बस के नीचे घुस जाता है। यह घटना जितनी रोमांचक...

नेशनल डेस्कः सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में लोग किस हद तक जोखिम उठा सकते हैं, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण इन दिनों सामने आया है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का खतरनाक स्टंट करते हुए चलती बस के नीचे घुस जाता है। यह घटना जितनी रोमांचक दिखती है, उतनी ही जानलेवा भी है।

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक बस सामान्य रफ्तार से चल रही होती है। तभी पीछे से एक लड़का स्केटिंग करते हुए तेजी से आता है और अचानक वह स्टंट करते हुए सीधे चलती बस के नीचे घुस जाता है। कुछ सेकंड तक स्थिति बेहद खतरनाक लगती है और फिर वह सुरक्षित तरीके से बस के नीचे से निकलकर बाहर आ जाता है।

यह पूरा दृश्य इतना जोखिम भरा है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। जरा सी चूक होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।



रोमांच या लापरवाही?

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही है? बहादुरी और लापरवाही के बीच की सीमा कितनी पतली है? विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे स्टंट न सिर्फ खुद के लिए खतरनाक होते हैं बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

इस वीडियो को X (Twitter) पर @MeenaRamesh91 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

यह बहादुरी नहीं, सरासर बेवकूफी है ! एक छोटी सी चूक और सब खत्म..!



अपनी जान की नहीं तो कम से कम अपने माता-पिता के बारे में तो सोचो..!



सिर्फ एक पल की मस्ती के लिए अपनी जान खतरे में डालना समझदारी नहीं है..!



माता-पिता हर जगह साथ नहीं हो सकते, इसलिए बच्चों को भी समझना होगा कि… pic.twitter.com/wqidmfavvY — Ramesh Meena (@MeenaRamesh91) March 17, 2026

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

करीब 15 सेकंड के इस वीडियो को 82 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं।



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