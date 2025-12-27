Main Menu

iPhone 16 Pro Max Price drop: क्या सच में ₹1 लाख से कम हो गई iPhone 16 Pro Max की कीमत? यहां पर करें चेक

27 Dec, 2025

iphone 16 pro max is available for less than 1 lakh know how

अगर आप इस समय Iphone खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। 2025 की शुरुआत से पहले ही Flipkart ने अपनी ईयर-एंड सेल में इस प्रीमियम फ्लैगशिप फोन की कीमत को भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ ₹1 लाख सस्ता कर दिया है।

कैसे मिलेगा ये डिस्काउंट

Flipkart पर iPhone 16 Pro Max (256GB) की मौजूदा कीमत ₹1,34,900 लिस्टेड है। इस फोन पर दिए गए ऑफर्स इस प्रकार हैं

  • बैंक ऑफर: Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको ₹4,000 की सीधी छूट (Instant Discount) मिलेगी।
  • एक्सचेंज बोनस: सबसे बड़ा धमाका एक्सचेंज ऑफर में है। अगर आप अपना पुराना फोन बदलते हैं, तो आपको ₹68,050 तक का भारी डिस्काउंट मिल सकता है। अगर बैंक डिस्काउंट और पुराने फोन की अच्छी वैल्यू को मिला दें, तो इस फोन की प्रभावी कीमत ₹1 लाख से काफी कम रह जाती है।

सीमित समय के लिए है ऑफर

यह ऑफर सीमित समय के लिए है और एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की स्थिति (Condition) पर निर्भर करती है। अगर आप नए साल पर खुद को एक शानदार तोहफा देना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन डील हो सकती है।

 

