iphone 17 Discount: ₹50,000 से भी कम में मिल रहा iPhone 17! जानिए सेल में डिस्काउंट की पूरी डिटेल्स

Edited By Radhika, Updated: 07 Feb, 2026 01:36 PM

अगर आप इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को कुछ खास गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। क्रोमा (Croma) अपनी 'वैलेंटाइन डे सेल' में ऐप्पल के लेटेस्ट iPhone 17 पर अब तक की सबसे बड़ी डील दे रहा है। ₹82,900 की लॉन्च कीमत वाला यह फोन...

iphone 17 Discount: अगर आप इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को कुछ खास गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। क्रोमा (Croma) अपनी 'वैलेंटाइन डे सेल' में ऐप्पल के लेटेस्ट iPhone 17 पर अब तक की सबसे बड़ी डील दे रहा है। ₹82,900 की लॉन्च कीमत वाला यह फोन अब ₹47,742 तक की कीमत पर आपका हो सकता है।

कैसे मिलेगी यह 'छप्परफाड़' डील?

क्रोमा ने ऑफर्स को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि iPhone 17 की कीमत बजट में आ जाए:

एक्सचेंज वैल्यू: पुराने स्मार्टफोन को बदलने पर ₹23,500 तक की छूट।

एक्सचेंज बोनस: पुराने फोन पर ₹8,000 का अतिरिक्त बोनस।

बैंक कैशबैक: HDFC या अन्य चुनिंदा कार्ड्स पर ₹2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट।

अतिरिक्त ऑफर: लगभग ₹1,658 की और बचत।

कुल प्रभावी कीमत: इन सभी ऑफर्स को मिलाकर फोन की कीमत मात्र ₹47,742 रह जाती है।

iPhone 17: क्यों है यह खास?

पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ iPhone 17 कई मायनों में ऐतिहासिक है:

डिस्प्ले: पहली बार बेस मॉडल में 120Hz ProMotion और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले दिया गया है।

प्रोसेसर: इसमें ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप और 8GB रैम है, जो इसे सुपरफास्ट बनाती है।

कैमरा: 48MP+48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 18MP का 'सेंटर स्टेज' सेल्फी कैमरा।

बैटरी और चार्जिंग: 40W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ इसकी बैटरी iPhone 16 से काफी बेहतर है।

MacBook और अन्य ऐप्पल प्रोडक्ट्स पर भी भारी छूट

सिर्फ iPhone ही नहीं, ऐप्पल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑफर्स की झड़ी लगा दी है: