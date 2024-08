iPhone 16 सीरीज के डमी हुए लीक... बदला लुक, मिलेंगे पांच कलर, सामने आई नए डिज़ाइन और फीचर्स की जानकारी

Edited By Mahima,Updated: 02 Aug, 2024 11:22 AM

Apple की आगामी iPhone 16 सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है, और इसके लुक और डिज़ाइन की झलक अब सामने आ गई है। कंपनी सितंबर में इस नई सीरीज के स्मार्टफोन्स को पेश कर सकती है, जिसमें iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, और iPhone 16 Pro Max शामिल...

नेशनल डेस्क: Apple की आगामी iPhone 16 सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है, और इसके लुक और डिज़ाइन की झलक अब सामने आ गई है। कंपनी सितंबर में इस नई सीरीज के स्मार्टफोन्स को पेश कर सकती है, जिसमें iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, और iPhone 16 Pro Max शामिल होंगे। इन फोन्स के लॉन्च से पहले, उनकी डमी तस्वीरें सोशल मीडिया और YouTube पर वायरल हो रही हैं।







iPhone 16 सीरीज के डिज़ाइन में क्या बदलाव है?

iPhone 16 सीरीज के डिज़ाइन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर iPhone 16 का लुक iPhone 15 से काफी अलग होगा। नई डमी तस्वीरों में iPhone 16 को iPhone 12 जैसा कैमरा सेटअप दिखाया गया है, लेकिन इसमें कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन बदल गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Sonny Dickson द्वारा साझा की गई तस्वीरों के अनुसार, यह फोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और व्हाइट कलर में उपलब्ध हो सकता है। ये रंग iPhone 15 के मुकाबले ज्यादा सैचुरेटेड हैं। विशेषज्ञ Ming-Chi Kuo ने भी इन रंगों की जानकारी दी थी। iPhone 15 और iPhone 15 Plus पिछले साल ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और येलो रंगों में लॉन्च हुए थे, जिनका फिनिश मैट था।







कैमरा में नया डिजाइन और फीचर्स

iPhone 16 में एक नया री-डिजाइन कैमरा बंप देखने को मिलेगा। इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट वाले लेंस होंगे, जबकि वर्तमान मॉडल्स में डायगोनल कैमरा अरेंजमेंट होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नया कैमरा अरेंजमेंट Spatial Video फीचर को सपोर्ट करेगा, जो कि प्रो मॉडल्स में पहले से उपलब्ध है। iPhone 16 के रियर पैनल को मैट फिनिश के साथ पेश किया जा सकता है और इसमें एक अलग से कैप्चर बटन भी शामिल हो सकता है।







तकनीकी स्पेसिफिकेशन

iPhone 16 में 6.1-inch OLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है। इसके अलावा, iPhone 16 और iPhone 16 Plus में A18 चिपसेट दिया जा सकता है, जबकि प्रो मॉडल्स में A18 Pro प्रोसेसर होगा। इन लीक हुए डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस से पता चलता है कि Apple अपने अगले iPhone सीरीज के साथ नए और बेहतर फीचर्स लाने वाला है। हालांकि, आधिकारिक लॉन्च के बाद ही इन जानकारियों की पुष्टि होगी।