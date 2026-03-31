nostradamus prediction 2026: नास्त्रेदमस की 'खतरनाक' भविष्यवाणी और 2026 का तनाव: क्या वाकई शुरू होने वाला है महायुद्ध?

Edited By Anu Malhotra,Updated: 31 Mar, 2026 11:52 AM
nostradamus prediction 2026: आज के दौर में जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी भड़क रही है, तो दुनिया भर में खौफ का माहौल है। इस तनाव ने सदियों पहले फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणियों को एक बार फिर चर्चा के...
nostradamus prediction 2026: आज के दौर में जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी भड़क रही है, तो दुनिया भर में खौफ का माहौल है। इस तनाव ने सदियों पहले फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणियों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। लोग सोशल मीडिया और गलियारों में यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2026 वह साल है, जब दुनिया किसी बड़े विनाश की ओर बढ़ेगी?
क्या 2026 को लेकर नास्त्रेदमस ने कोई सीधी चेतावनी दी थी?
यह सच है कि नास्त्रेदमस ने अपनी किताब 'लेस प्रोफेटीस' में सीधे तौर पर साल 2026, महंगाई या शेयर बाजार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। उनकी भविष्यवाणियां रहस्यमयी कविताओं (क्वाट्रेन) के रूप में हैं। हालांकि, उन्होंने भविष्य में होने वाले भीषण युद्धों, सत्ता परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत जरूर दिए थे। आज के अस्थिर हालात को देखकर लोग उनके उन प्रतीकों को वर्तमान युद्धों से जोड़कर देख रहे हैं, जिन्हें अक्सर 'तीसरे विश्व युद्ध' की आहट माना जाता है।
बाजार का गणित: सोना, चांदी और युद्ध का असली संबंध
अक्सर यह माना जाता है कि युद्ध छिड़ने पर सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगते हैं क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं। लेकिन वर्तमान बाजार की तस्वीर थोड़ी अलग है।
तनाव के बावजूद कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका कारण केवल युद्ध नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बैंकों की ब्याज दरें हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट किसी सदियों पुरानी भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक आंकड़ों और सप्लाई चेन से चलता है। इसलिए, यह कहना कि भविष्यवाणी के कारण बाजार गिरेगा, पूरी तरह सही नहीं है।
क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है दुनिया?
आज इंटरनेट पर यह सवाल सबसे ज्यादा तैर रहा है कि क्या मौजूदा संघर्ष महायुद्ध का रूप लेगा? नास्त्रेदमस के चाहने वाले इसे उनकी भविष्यवाणियों का सच होना बता रहे हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक विफलता मानते हैं। हकीकत यह है कि नास्त्रेदमस की बातें इतनी अस्पष्ट होती हैं कि उन्हें किसी भी कालखंड की घटना पर फिट किया जा सकता है। एक ही कविता के अलग-अलग लोग अलग-अलग अर्थ निकाल लेते हैं।
विशेषज्ञों की राय: डरें नहीं, समझदारी दिखाएं
बाजार के जानकारों और इतिहासकारों का एक ही मत है: भविष्यवाणियां मनोरंजन और चर्चा के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन निवेश या जीवन के बड़े फैसले इनके आधार पर नहीं लेने चाहिए। 2026 में बाजार की चाल कैसी होगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं महंगाई और ब्याज दरों को कैसे संभालती हैं।