दिल्ली-मुंबई में ईरान के राष्ट्रपति के लिए हुई बंपर वोटिंग, दूत इराज इलाही ने भारत सरकार का किया धन्यवाद

नई दिल्ली: जैसे ही ईरान में आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, भारत में देश के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि ईरानी अपने राष्ट्रपति का चुनाव देश के संविधान के अनुसार करेंगे, जो लोगों के प्रत्यक्ष वोट से होता है। उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में इस चुनाव को सुविधाजनक बनाने और आयोजित करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया।



एक साक्षात्कार में इलाही ने कहा, “ईरान के संविधान के अनुसार, लोगों के प्रत्यक्ष वोट से ईरानी अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इस पद के लिए चार लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की संप्रभुता मजबूत होगी। मैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में इस चुनाव को सुविधाजनक बनाने और आयोजित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं... हमें उम्मीद है कि ईरान की नई सरकार में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।' गौरतलब है कि इन भारतीय शहरों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ताकि भारत में रहने वाले ईरानी अपना वोट डाल सकें।

Iran lost its serving president Ebrahim Raisi in a helicopter crash on May 19. pic.twitter.com/q3CMjIzfPT — ANI (@ANI) June 28, 2024