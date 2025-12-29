सर्दियों में रोज नहाना जरूरी होता है या नहीं? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

Edited By Mehak, Updated: 29 Dec, 2025 01:19 PM

नेशनल डेस्क : सर्दियों की ठंडी सुबहें अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज नहाना चाहिए या नहीं। कई लोग परिवार के दबाव या आदत की वजह से कड़क ठंड में नहा लेते हैं, लेकिन क्या रोज नहाना वास्तव में सेहत के लिए फायदेमंद है? त्वचा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बारे में कुछ अलग राय रखते हैं।

सर्दियों में रोज नहाने से क्या नुकसान हो सकता है?

त्वचा के प्राकृतिक तेलों को नुकसान:

हमारी त्वचा पर एक प्राकृतिक तेल की परत होती है, जो इसे हाइड्रेटेड और लचीला बनाए रखती है। सर्दियों की ठंडी और सूखी हवा पहले से ही त्वचा को ड्राई कर देती है। बार-बार गर्म पानी और साबुन से नहाने पर यह नेचुरल ऑयल्स छिन जाते हैं, जिससे त्वचा में दरारें, खुजली और एक्जिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

गुड बैक्टीरिया का संरक्षण:

हमारी त्वचा पर कुछ ‘गुड बैक्टीरिया’ रहते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। रोजाना नहाने और रगड़ने से ये बैक्टीरिया कमजोर हो सकते हैं, जिससे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ सकता है।

पानी का तापमान और समय:

अगर आप नहाते भी हैं तो लंबे समय तक गर्म पानी के नीचे रहना नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, सर्दियों में 5 से 10 मिनट तक गुनगुना पानी से नहाना पर्याप्त है।

रोज नहीं नहाना तो फिर क्या करें?

साफ-सफाई जरूरी है, खासकर भारत जैसे देश में जहां धूल-मिट्टी और प्रदूषण ज्यादा है। अगर आप रोज पूरा नहाना नहीं चाहते तो शरीर के उन हिस्सों की रोज सफाई जरूर करें जहां पसीना या बैक्टीरिया अधिक जमा होते हैं।

विशेषज्ञों का सुझाव: हर दूसरे दिन नहाना

सर्दियों में एक दिन छोड़कर नहाना (Alternate days) त्वचा के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। नहाने के तुरंत बाद तेल या लोशन लगाना न भूलें, ताकि त्वचा में नमी बनी रहे। असल में, सर्दियों में रोज नहाना आपकी सेहत से ज्यादा आपकी त्वचा के प्रकार और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपकी त्वचा बहुत ड्राई है तो रोज नहाने की आदत छोड़ना ही आपके लिए ज्यादा सुरक्षित और लाभकारी है।