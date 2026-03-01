सावधान! आज से बदल गए ये बड़े नियम, रसोई गैस से लेकर ट्रेन टिकट तक... जानें क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 01 Mar, 2026 09:20 AM

New Rules March 2026 : आज यानी 1 मार्च 2026 से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव केवल आपके वॉलेट तक सीमित नहीं हैं बल्कि आपके मोबाइल फोन चलाने के तरीके बैंकिंग और सफर करने के अंदाज को भी बदल देंगे। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं या अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इन अपडेट्स को ध्यान से पढ़ें।

1. सिम बाइंडिंग: बिना सिम नहीं चलेगा WhatsApp

डिजिटल धोखाधड़ी और 'सिम स्वैप' फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। अब WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स आपके फोन में मौजूद एक्टिव सिम कार्ड से लिंक रहेंगे। यदि आप फोन से सिम निकाल देते हैं तो ये ऐप्स काम करना बंद कर देंगे। डेस्कटॉप पर लॉग-इन WhatsApp अब हर 6 घंटे में सुरक्षा कारणों से अपने आप लॉग-आउट हो जाएगा।

2. ट्रेन टिकट: UTS ऐप हुआ बंद, अब Rail One का जमाना

रेलवे ने अनारक्षित टिकट (General Ticket) बुक करने के पुराने सिस्टम को अलविदा कह दिया है। आज से पुराना UTS ऐप काम नहीं करेगा। यात्रियों को अब Rail One App का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पुराने UTS वॉलेट में पैसे बचे हैं तो नए ऐप में उसी मोबाइल नंबर से लॉग-इन करके उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है।

3. LPG सिलेंडर: कमर्शियल गैस हुई सस्ती

महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने गैस के दामों की समीक्षा की है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 28 से 31 रुपये तक की कटौती की गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1740.50 रुपये होगी।14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे आम गृहिणियों के बजट पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ा है।

4. बैंकिंग और UPI: सुरक्षा हुई सख्त

डिजिटल ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए बैंकिंग नियमों में बदलाव हुआ है:

बायोमेट्रिक जरूरी: अब बड़े अमाउंट के UPI ट्रांजैक्शन के लिए केवल पिन (PIN) काफी नहीं होगा। सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक या मल्टी-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन की जरूरत पड़ सकती है।

पेनल्टी में राहत: कुछ सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने के नियमों को आसान बनाया है जिससे खाताधारकों को राहत मिलेगी।

5. रेंट एग्रीमेंट: किराएदारों के लिए अच्छी खबर

मकान मालिक और किराएदारों के बीच के रिश्तों को पारदर्शी बनाने के लिए नए रेंट रेगुलेशन लागू हुए हैं: