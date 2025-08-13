जगन्नाथ मंदिर को मिली आतंकी हमले की धमकी, दीवारों पर लिखा - 'ध्वस्त कर देंगे...' अलर्ट पर आई सुरक्षा एजेंसियां

ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बुधवार (13 अगस्त) को मंदिर के पास एक छोटे मंदिर की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे हुए मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर...

नेशनल डेस्क: ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बुधवार (13 अगस्त) को मंदिर के पास एक छोटे मंदिर की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे हुए मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

दीवारों पर क्या लिखा है?

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह धमकी ओडिशा भाषा में बाली साही स्थित मां बूढ़ी ठकुराणी मंदिर की दीवार पर लिखी हुई मिली है। धमकी में लिखा है, "आतंकवादी श्रीमंदिर को ध्वस्त कर देंगे। मुझे फोन करो, नहीं तो विनाश होगा।" इसके साथ ही दीवारों पर कुछ फोन नंबर और प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी लिखा हुआ मिला है।





पुलिस ने शुरू की जांच

पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पिनाक मिश्रा ने तुरंत मौके का दौरा किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, "हमने इस मामले पर संज्ञान लिया है और इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमें कुछ इनपुट मिले हैं और इसके पीछे शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम बनाई जा रही है।"

शुरुआती जांच में पता चला है कि ये धमकियां मंगलवार रात को लिखी गई थीं। पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और इस तरह की हरकत के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एसपी ने कहा कि मंदिर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट

यह घटना स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुई है, जब पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सुरक्षा बल भी अलर्ट पर हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर कड़ी जांच की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।