शहबाज शरीफ को ओवैसी का करारा जवाब- 'हमारे पास ब्रह्मोस है, पाकिस्तान को अपनी बकवास बंद करनी चाहिए

नेशनल डेस्क: 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान लगातार पानी के लिए बेचैन है। इसी बीच पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि कोई भी पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। पाक पीएम के इस बयान पर हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया है।

ओवैसी ने कहा, 'अब बहुत हो गया'

शहबाज शरीफ की धमकी पर ओवैसी ने कहा, "हमारे पास ब्रह्मोस है, उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। अब बहुत हो गया। भारत पर ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होगा।" ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान को भारत को धमकाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है।

क्रिकेट मैच पर भी जताई नाराजगी

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के सवाल पर ओवैसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, "मैं क्रिकेट मैच देखने नहीं जा रहा हूं। मेरी अंतरात्मा, मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता। हमें उस देश के लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेलना है जो हमें हर दिन धमकी दे रहे हैं?"

यह बयान भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाने के बाद आया है, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है। भारत ने यह फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद लिया था। पाकिस्तान ने बार-बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।

शहबाज शरीफ ने क्या कहा था?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था, "मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते।" उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो उन्हें पछताना पड़ेगा।