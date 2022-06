जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ का हाई अलर्ट,  कई जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद

नेशनल डेस्क: जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई जिससे भूस्खलन भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भूस्खलन की वजह से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है, जहां सैंकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। वहीं डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

Flash #floods triggered by heavy #rains washed away the shuttering of an under-construction bridge and a 150-foot section of the #Jammu -#Srinagar national highway even as landslides in #Ramban and #Udhampur.#JammuAndKashmir #Srinagar #JammuKashmir #floodalert pic.twitter.com/gb86jfnbVo