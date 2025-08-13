Main Menu

  • 'लोग नखरे इसलिए सहते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की बीवी हैं', जया बच्चन ने फैन को दिया धक्का तो भड़की कंगना रानौत

Edited By Mehak,Updated: 13 Aug, 2025 11:46 AM

kangana ranaut got angry when jaya bachchan pushed a fan

दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे एक फैन को, जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, डांटते और धक्का देते हुए नजर आ रही हैं। इस घटना पर सोशल मीडिया पर काफी...

नेशनल डेस्क : दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे एक फैन को, जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, डांटते और धक्का देते हुए नजर आ रही हैं। इस घटना पर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अब अभिनेत्री व BJP सांसद कंगना रनौत ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई है।

कंगना रनौत का जया बच्चन पर हमला

कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जया बच्चन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'बेहद बिगड़ैल और प्रीविलेज महिला हैं। लोग इनके नखरे और बेतुकेपन को सिर्फ इसलिए सहते हैं क्योंकि ये अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। यह समाजवादी टोपी मुर्गे की कंघी जैसी दिखती है, और वो भी मुर्गे की जैसी दिखती हैं। कितनी बेइज्जती और शर्मनाक बात है।'

PunjabKesari

वीडियो में क्या दिखा

वायरल वीडियो में जया बच्चन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नजर आ रही हैं। एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पास आता है, तो वे नाराज होकर उसे डांट देती हैं और धक्का देकर पीछे हटा देती हैं। इसके बाद वे गुस्से में कहती हैं, 'क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है?'

सोशल मीडिया पर आलोचना

एक यूजर ने लिखा, 'ये फेम और पब्लिसिटी के लायक नहीं हैं। दूसरे ने कहा, 'पब्लिकली तमीज से पेश आना चाहिए, ये व्यवहार बर्दाश्त से बाहर है।' तीसरे ने कमेंट किया, 'अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, तो लोग तस्वीर खिंचवाने जरूर आएंगे, लेकिन इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है।”

घटना के बाद माहौल

इस घटना के बाद से जया बच्चन सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें अपने प्रशंसकों से विनम्रता से पेश आना चाहिए, जबकि कुछ लोग उनकी निजी स्पेस का सम्मान करने की बात भी कर रहे हैं।


 

