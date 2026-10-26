घर में 5 दिन तक बक्से में बंद सड़ता रहा पिता का शव... बॉयफ्रेंड संग मिलकर बेटी ने रची हत्या की साजिश, सामने आई ये वजह

इटावा में पिता की हत्या के आरोप में नाबालिग लड़की और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार, इटावा (यूपी) में 17 साल की एक लड़की और उसके 21 साल के प्रेमी को उसके पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मृतक एक सिक्योरिटी गार्ड था। आरोपियों ने...

कानपुर: यूपी के इटावा में पिता की हत्या के आरोप में नाबालिग लड़की और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार, इटावा (यूपी) में 17 साल की एक लड़की और उसके 21 साल के प्रेमी को उसके पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मृतक एक सिक्योरिटी गार्ड था। आरोपियों ने उसे नींद की गोलियां दीं, फिर गला रेत दिया और पत्थर से उसका चेहरा व सिर कुचलकर हत्या कर दी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि आरोपियों ने शव को कंबल में लपेटा, एक संदूक (ट्रंक) में रखा और घर पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। SSP ने बताया कि मृतक, श्याम सुंदर कठेरिया, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत TB अस्पताल के पास काशीराम कॉलोनी इलाके में अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब मृतक की बड़ी बेटी, काजल कठेरिया, 25 अक्टूबर को पुलिस के पास पहुंची। उसने बताया कि वह दो-तीन दिनों से अपने पिता और छोटी बहन से संपर्क नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने बताया कि जब वह अपने ससुर के साथ अपने मायके पहुंची, तो उसे घर से बदबू आ रही थी। उसके पिता का शव एक संदूक के अंदर कंबल में लिपटा हुआ मिला, जबकि उसकी छोटी बहन वहां से गायब थी। मामला दर्ज कर लिया गया है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी (SHO) के.के. मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल की जांच की और सबूत जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

SSP ने बताया कि शुरुआती जांच और मिली गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने सराय असर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर उस नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी अभिलाष सिंह (जो उसी इलाके का रहने वाला है) को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनकी मुलाकात करीब पांच महीने पहले हुई थी, जब लड़की ने मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अभिलाष को अपना फोन नंबर दिया था। इसके बाद उनकी बातचीत शुरू हुई और वे एक-दूसरे के करीब आ गए।

जब श्याम सुंदर को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने शुरुआत में अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, जब लड़की ने रिश्ता खत्म करने से मना कर दिया, तो पिता ने कथित तौर पर इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। इससे पिता और बेटी के बीच नाराजगी बढ़ती गई।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने मिलकर श्याम सुंदर को रास्ते से हटाने की साजिश रची, क्योंकि वे उसे अपने रिश्ते में एक रुकावट मानते थे। योजना के तहत, 21 अक्टूबर को अभिलाष ने नींद की गोलियां खरीदीं। लड़की ने कथित तौर पर ये गोलियां चाय में मिलाकर अपने पिता को पिला दीं। पुलिस ने बताया कि जब उस रात पिता गहरी नींद में सो गए, तो दोनों ने उन्हें रस्सी से खाट पर बांध दिया और चाकू से उनके गले पर कई वार किए।

पुलिस के मुताबिक, उनकी मौत पक्की करने के लिए उन्होंने घर में रखे पत्थर के सिल-बट्टे (या पत्थर के कूटने वाले औजार) से उनका सिर और चेहरा कुचल दिया। इसके बाद, उन्होंने शव को एक कंबल में लपेटा, उसे एक संदूक में रखा और घर पर ताला लगाकर वहां से भाग गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर उन्होंने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, पत्थर का औजार, खून से सने कपड़े और वह संदूक बरामद कर लिया है। मामले की आगे की जांच चल रही है।