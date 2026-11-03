सोलुखुम्बु में बड़ा हादसा: उतरते वक्त आपस में टकराए दो हेलीकॉप्टर, एक भारतीय नागरिक की मौत

मंगलवार सुबह सोलुखुम्बु के खुम्बु पासांगल्हामु ग्रामीण नगरपालिका-4 (फेरिचे) में एक हेलीपैड पर उतरते समय दो हेलीकॉप्टरों के आपस में टकरा जाने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई

काठमांडू: मंगलवार सुबह सोलुखुम्बु के खुम्बु पासांगल्हामु ग्रामीण नगरपालिका-4 (फेरिचे) में एक हेलीपैड पर उतरते समय दो हेलीकॉप्टरों के आपस में टकरा जाने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और घायलों में भारतीय मूल के न्यूजीलैंड निवासी भी शामिल हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मौसम तमांग ने बताया कि उन्हें 'प्रभु' हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू के मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया।



मृतक की पहचान 47 वर्षीय भारतीय नागरिक वसंत कुमार बलारा मदु के रूप में की गई है, जबकि घायल व्यक्ति 53 वर्षीय भारतीय मूल के न्यूजीलैंड नागरिक शैलेश किशन पटेल हैं। नेपाल पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 8:11 बजे हुआ, जब 'फिशटेल एयर' और 'डायनेस्टी एयर' के हेलीकॉप्टर उतरते समय आपस में टकरा गए।

नेपाल में पर्यटकों, पर्वतारोहियों और आपूर्ति के परिवहन के साथ-साथ आपातकालीन निकासी के लिए छोटे हेलीकॉप्टरों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देश के चुनौतीपूर्ण इलाके और तेजी से बदलती मौसम की स्थिति विमानन संचालन को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है।