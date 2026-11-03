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Daily horoscope : आज इन राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के द्वार, अधूरे सपने होंगे साकार

Edited By Updated: 03 Nov, 2026 01:41 PM

aaj ka rashifal

मेष : मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, मगर संतान की तरफ

मेष : मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, मगर संतान की तरफ से फिक्र परेशानी रहेगी।

वृष: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को सहजता के साथ न लें क्योंकि सितारा उलझनों-रुकावटों वाला है।

मिथुन: आम सितारा मजबूत जो आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, शत्रु भी कमजोर रहेंगे।

कर्क: कारोबारी कामों के लिए सितारा बेशक अच्छा तो है फिर भी कामकाजी कामों की तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी।

सिंह : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखना जरूरी होगा।

कन्या : सितारा चूंकि ढीला है इसलिए अपने आपको पंगों, झमेलों से बचाकर रखना ठीक रहेगा, सफर भी टाल देना चाहिए।

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तुला: सितारा व्यापार कारोबार के कामों में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग भी लाभ देगी, आम हालात भी पहले जैसे बने रहेंगे।

वृश्चिक: किसी भी सरकारी काम के लिए कोशिश अनमने मन के साथ न करें, वैसे तेज प्रभाव बना रहेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे।

धनु : जो भी कोशिश करें, भरपूर जोर लगाकर करें क्योंकि अनमने मन के साथ किया गया कोई यत्न सिरे न चढ़ेगा।

मकर: सितारा सेहत के लिए कमजोर इसलिए सोच-विचार कर खान-पान करना ठीक रहेगा, मन भी उदास परेशान रहेगा।

कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ नाराज दिखेंगे।

मीन : शत्रु आपको परेशान करते तथा आपकी टांग खींचते रह सकते हैं, इसलिए उनकी अनदेखी कदापि न करनी चाहिए।

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